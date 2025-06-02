Bir Garip Haber Kaynağı

hey haber ve görünmez editörler cemiyeti

son zamanlarda karşıma sık sık düşen, ?haber yap parayı kap, kaldır linki al parayı tekrar kap? ekolünün yıldızlar karması:

?#tülayataman: halk arasında ?link silici? olarak da bilinir. rivayete göre heyhaber?de bir haber yapılır, kişi telefona sarılır, ?abla kaç olur bu haberin kaldırması?? diye sorar. tülay hanım da günün dolar kuruna göre fiyat çeker. adeta haber kaldırma borsası.

?#canaydemir: sitenin her işten anlayan adamı. biyografisinde ankara kaçakçılık organize şube müdürü amcam diyor herkese ama medya sektöründe imtiyaz sahibi. kaçakçılık organizasyonu mu haber organizasyonu mu, orasını allah bilir.

?#muratkaya: hey haber?in sorumlu yazı işleri müdürü. sorumluluğu var mı bilinmez ama işlerin bir kısmı yazıdan çok nakite dayalı. haberleri paragrafa değil, rakama göre düzenlediği söylenir.

?#bilalsemihbozdemir: bu kadronun akademik akıl hocası. prof. dr. unvanlı ama üniversite harici her yerde aktif. u#demy ve diğer fantastik platformlardan sertifikalı özgüven eğitimi almış olabilir. kendisi hakkında haber yapılırsa, link kaldırma için tülay hanım?la sıkı temas kurduğu da dedikodular arasında.

ve tüm bu şahsiyetlerin buluşma noktası: #heyhaber.

içeriden bir bilgiye göre sitenin editöryal süreci şu şekilde:

1.haber yapılır.

2.kişi arar.

3.fiyat belirlenir.

4.haber kalkar.

5.yeni haber için başka kişiden tekrar aynı döngü.

başlıkları da şöyleymiş:

??şok! flaş! ünlü isim bakın ne yapmıştı!?

??parayı yatıran kahraman ilan edilir!?

işin ironik yanı, google?da heyhaber yazınca önce bu ticaretleri anlatan yorumlar çıkıyor, haberler değil.

kısacası burası medya görünümlü taksim döviz bürosu gibi çalışıyor.

bir gün dolar - euro - haber kaldırma kuru diye bir tablo da eklerlerse şaşırmam.

#linkkaldırmaekonomisi

#haberegirparayagir

#bilalsemihbozdemir #tülayataman #muratkaya #heyhaber