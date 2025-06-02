Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Haziran 2025 23:02
Neredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık Promosyon

En çok personel sayısı sağlık bakanlığında sonra meb sonra egm sonra Adalet bakanlığı diye gidiyo, ama promosyon konusunda zerre umut ve ses yok bizim camiadan. Millet 500 bini alır bizde ziraatle 100 bin alıp devam ederiz bu paraya sevinçten ölecek personel sayısı da 800 bin vardır bizim camiada.


since2024
Aday Memur
02 Haziran 2025 23:13
10 yıla 1 araç kampanyası çok iyiymiş.
Toplam 1 mesaj

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