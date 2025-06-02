Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 23:14
Uzman Öğretmenlik- Başöğretmenlik Kılavuzu Neden Yayınlanmıyor. Sendikalar Ne Yapıyor?

Mağduriyet Devam Ediyor Kimsenin Umrunda Değil

Nisan ayının sonunda yayınlanması beklenen kılavuz yayınlanmadı. 1 ay geçi. Yine yayınlanmadı. Sendikalardan açıklama yok. bakanlıktan açıklama yok. Şuan hak kaybına uğradık. Sendikayı arıyoruz aynı lafı söyleyip duruyorlar. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Sanki bakanlık başka ülkede...Herkes öğretmen ile dalga geçiyor. Uzman öğretmenlik- Başöğretmenlik Aralık ayında alanlar kurtardı. Sonrakiler yine mağdur oldu. Bu sendikalar ne zaman öğretmenin yanında duracak

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