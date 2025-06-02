Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 23:20
Sözleşmeli Subay/Astsubaylıktan memurluğa geçiş hk.
Sözleşmeli Subay/Astsubaylıktan memurluğa geçiş hakkında (şartlar vs.) bilgisi olan var mıdır? Varsa süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

MalatyaMaaşların Durumu İçler Acısı Mesleği Bırakıp Hatlı Minibüs Almak Mantıklı Mı ?Terör parasıEşi öğretmen olan personel Kıbrıs'a tayin durumuYedek subay misafirhaneye alınmama problemi

Sözlük

Akıllı insanların duygusuz oluşu 1 trip atan kadın 2 kişinin soyadından memnun olmaması 1 Konum atarsan bulurum seni 6 tiksinmek 2 kalbine gömmek 5 Sena Düzgün 2 kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 1 gizli gizli dinlediğin şarkıcılar 5 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 12

Son Haberler

Makam tazminatı olmayanlara görev tazminatı neden ödenmezMilli Savunma Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı3 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıKurban Kardeşliğe ÇağrıBu kurban paylaş

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.