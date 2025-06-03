KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 00:19
Pomem Sağlık Daire !
Arkadaşlar merhaba , pomem'i kazandıktan sonra genel muayene aşamasında tüm bölümlerden uygundur raporu alsak bile raporlar Ankara'ya gidince kurul bütün hastalık geçmişine bakıyor mu yoksa şüpheli bir durumda mı bakıyor ?

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