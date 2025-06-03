Pomem Sağlık Daire !

Arkadaşlar merhaba , pomem'i kazandıktan sonra genel muayene aşamasında tüm bölümlerden uygundur raporu alsak bile raporlar Ankara'ya gidince kurul bütün hastalık geçmişine bakıyor mu yoksa şüpheli bir durumda mı bakıyor ?

Arkadaşlar merhaba , pomem'i kazandıktan sonra genel muayene aşamasında tüm bölümlerden uygundur raporu alsak bile raporlar Ankara'ya gidince kurul bütün hastalık geçmişine bakıyor mu yoksa şüpheli bir durumda mı bakıyor ?