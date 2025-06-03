Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2025 06:47
Ogm şöförlük

Ogm şöförlükte maaş ve yan hakları var mıdır?çalışma şartları,iş yoğunluğu,çalışma saatleri,hafta tatilleri ve tayin durumları nasıldır sürekli aynı yerde göreve devam edebilir miyiz yoksa 4 yılda bir sürekli başka şehirlere tayin olur muyuz?

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