Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 08:32
Yoksulluk sınırı altında maaş istemiyoruz
Mayıs ayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırı: 25.092 TL Mayıs ayı yoksulluk sınırı: 81.734 TL (Türk-iş) Bugün, devletin en üst makamlarında görev yapan vali, kaymakam, kurum başkanları da dahil birçok kamu görevlisi yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Diğer devlet memurlarının ise maaşı hızla açlık sınırına doğru ilerlemekte !!! Bu bir ekonomik veri değil sadece. Bu, sosyal adaletin alarmıdır. Ve biz bu tabloyu görünür kılmaya, özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

debug
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2025 09:01

bu sendika varken daha çok enflasyon altında zam alırız biz.

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