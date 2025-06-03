Yoksulluk sınırı altında maaş istemiyoruz

Mayıs ayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırı: 25.092 TL Mayıs ayı yoksulluk sınırı: 81.734 TL (Türk-iş) Bugün, devletin en üst makamlarında görev yapan vali, kaymakam, kurum başkanları da dahil birçok kamu görevlisi yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Diğer devlet memurlarının ise maaşı hızla açlık sınırına doğru ilerlemekte !!! Bu bir ekonomik veri değil sadece. Bu, sosyal adaletin alarmıdır. Ve biz bu tabloyu görünür kılmaya, özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Mayıs ayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırı: 25.092 TL Mayıs ayı yoksulluk sınırı: 81.734 TL (Türk-iş) Bugün, devletin en üst makamlarında görev yapan vali, kaymakam, kurum başkanları da dahil birçok kamu görevlisi yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Diğer devlet memurlarının ise maaşı hızla açlık sınırına doğru ilerlemekte !!! Bu bir ekonomik veri değil sadece. Bu, sosyal adaletin alarmıdır. Ve biz bu tabloyu görünür kılmaya, özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.