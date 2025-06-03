Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Haziran 2025 08:40
Yeni Başlayan Sürekli İşçi Hk. (Sağlık Bakanlığı)

eşim kuradan çıktı işe başlayacağı yer ikamet ettiği yere en yakın hastane mi olur. antalya ilçesindeyiz merkeze verme ihtimalleri var mı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıPolis-Hemşire Eş DurumuHaziran İller Arası AtamaSağlık Mazeret TayiniBilgisi olan var mı? (Haziran Ayı İller Arası Tayin)Çakılı Kadroda Sağlık Mazereti TayiniKurumlar Arası Tayinİller Arası TayinBoşanma Bildirimi Zorunlu mu?Askerlik Hizmet Puanı

Sözlük

gizli gizli dinlediğin şarkıcılar 5 telefonla konuşurken kendi sesimi duymak 3 3 haziran 63 6 Türkiye Bir Kitap Olsa İsmi Ne olur Du? 5 kaç kadeh kırıldı 4 Akıllı insanların duygusuz oluşu 3 aşk 3 kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 2 Calla lily 15 Sena Düzgün 2

Son Haberler

Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi YapacakCezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacakCevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda 20'li Rakamları GörebilirVali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyorMayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Editörün Seçimi

2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi