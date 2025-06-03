Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Haziran 2025 08:40
yeni başlayan sürekli işçi hk.

eşim kuradan çıktı işe başlayacağı yer ikamet ettiği yere en yakın hastane mi olur. antalya ilçesindeyiz merkeze verme ihtimalleri var mı

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