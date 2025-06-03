Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 08:40
İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?

Her yıl uzatılmış bu sene neden uzatılmıyor. Geç kaldık başvuru yapamadık en azından bir gün uzatır insan.


komutan78
Aday Memur
03 Haziran 2025 08:55

He laaan?ben de kaçırdım..

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