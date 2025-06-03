Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 08:41
Hangi şark süresine tabiyim

Arkadaşlar 2020 de Polis memuru iken açığa alındım. O sene Şırnak iline Doğu görevi olarak tayinim çıktı. Açıkta olduğum için hiç başlama yapmadan ihraç olmuştum. Bu ay tekrar göreve iade edilerek Eski atama yönetmeliğine istinaden 7 tane Şark bölgesinden il seçip tercih yaptım. Soru: Ben göreve başladığımda, eski yönetmelikte ki süre kadar mı görev yapacağım? Yoksa yeni yönetmelik kapsamında şuanki şark süreleri beni de etkileyecek midir?


Bazıgünler
Aday Memur
03 Haziran 2025 09:26
Bir gün bile Başlama yaptiysan Şırnak ilinde eski süre ama başlama yapmadiysan yeni süre.

Aslan9090
Şef
03 Haziran 2025 09:35
Açıkta olduğum için başlama yaptırmadılar, ancak Eski yönetmelik üzerinden yeni tercihler yaptım. Şırnak dışında da bir il gelebilir şuan. İdarenin hatalı kararından dolayı şark süresi kısa olan sürede gidemediğim için lehime olan durumun uygulanması gerekmez mi?
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