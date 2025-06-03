Hangi şark süresine tabiyim

Açıkta olduğum için başlama yaptırmadılar, ancak Eski yönetmelik üzerinden yeni tercihler yaptım. Şırnak dışında da bir il gelebilir şuan. İdarenin hatalı kararından dolayı şark süresi kısa olan sürede gidemediğim için lehime olan durumun uygulanması gerekmez mi?

Açıkta olduğum için başlama yaptırmadılar, ancak Eski yönetmelik üzerinden yeni tercihler yaptım. Şırnak dışında da bir il gelebilir şuan. İdarenin hatalı kararından dolayı şark süresi kısa olan sürede gidemediğim için lehime olan durumun uygulanması gerekmez mi?