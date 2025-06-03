Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2025 08:46
10. yargı paketi 30 madde

10 tane paket açıklanıp onaylanıyor.. cezaevi personeli ile ilgili tek madde yok. adını yargı paket değil mahkum paketi koysalardı barı.. o kadar sorun varken, o kadar özlük hakları ihlali varken, 3600, 1.derece kadro, yeşil pasaport, sendika hakkı, sivil personele silah, kira yardımı gibi benzer 90 sorun varken insan 1-2 soruna da değinir...

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