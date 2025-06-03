Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 09:30
Lisede Hazırlık Sınıfı Okuyanlar

Merhabalar,

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir hastanede sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım. Liseyi yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir lisede ilk senesi hazırlık sınıfı olarak okudum. Böyle süper lise mezunu olup derece/kademe ilerletmesi için okuduğu hazırlık sınıfını saydıran var mı? Bilenlerin cevaplamasını rica ederim. Teşekkürler.

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