Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 09:52
Zorunlu Eğitimin Geleceği Fikir Platformu

İGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği) ve İlke Vakfı'nın organizatörlüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin katılımıyla ?Ortaöğretimde Zorunlu Eğitimin Geleceği? konulu çalıştay düzenlendiğine göre bazı değişiklikler beklenebilir.

Sahada olan öğretmen ve idarecilerin farklı eğitim düzeylerinde tecrübesi olanların konu hakkındaki fikirleri önemli. Bunların olmadığı (ve olmuş gibi gösterildiği) durumlarda çıkan kararlar hep sorunlu oldu. Yine sahadakilerden çok dernekler ya da fil dişi kulelerindekilerin sözleri daha çok çıkacak ama cılız da olsa bir not düşmekte fayda var.

Evet, söz dahanın uzmanlarında....

Çok Yazılan Konular

İlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Tatilin gelmesini istemiyorumKurban bayramı tatili uzar mı?Seminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarSınavlarda erken bitiren öğrenciyi sınıftan çıkarabilir miyiz?İl içi yer değiştirme İptal talebi.Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?2025 iL Dışı Atama Sonuçları..2025 İsteğe Bağlı İl Dışı Atamaları

Sözlük

Zihinsel engelli gençle evlendirilen kızın intihar etmesi 1 küçük ibo 2 gördüğüme sevindim 1 sesini duymak istedim 2 herkesin sevdiği senin sevmediğin şeyler 10 bingöl karlıova yedisu 1 gözlüğün yerini bulamamak 3 puslu ayna edit olmalı 1 gassal 1 Deprem 2

Son Haberler

Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi YapacakCezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacakCevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda 20'li Rakamları GörebilirVali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyorMayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Editörün Seçimi

2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi