Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Haziran 2025 10:02
Aylık 1.53

Haha:)


zorta
Memur
03 Haziran 2025 10:04

gelecek ayda eksi çıktımı tamamdır


civil_eng06
Şube Müdürü
03 Haziran 2025 10:06

gelecek ay 0,87 çıkarırlar. temmuzda düz %15 yaparlar bir ihtimal.


Balik776
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:08

İnsanları ne gerine koyuyor bunlar kendimi zor tutuyorum .. Sabah küçük bir bakkaldan birşeyler almıştım kartla ödeme yaptım diye .. kadar poşet verdi. Bunlardan edet umuyoruz yüzde 1/ in peşine düşmüşler. Gerçek kur 80 tl iken bütün fiyatlanmalar bu seyirde iken ne desek boş herkese geçmiş olsun geçiren ve geçirtenler sagolsun.


ınfazk
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:12
adamlar özür dilerim adam dedim sen affet Allahım, göstere göstere dalga geçiyorlar nasıl olsa bizim kölemiz olan bir kitle var onlar inanır inandırır ikide dua ettik mi oylar bizim nasılsa deyip at koşturuyor istedikleri gibi yazık rakamları açıklarken insan da utanma olur ama nerdeee

iras
Genel Müdür
03 Haziran 2025 10:16

İto gıdada 3.24 artış var TÜİK yok öyle birşey 0.87 düşüş var.umarım şu iktidar bir an önce giderde şu maaşlı yalancıların yargılandığını görürüz.arjantinde Yunanistan da bu işlere giren istatistik kurumu sorumluları hapis cezası almış


mendoa84
Daire Başkanı
03 Haziran 2025 10:21

pazarda 100 TL nin altında meyve yok, açıklanan enflasyona bak.. yazıklar olsun, hakkımızı yiyenlere HARAM zıkkım olsun..


emirxz
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:25
matematik sıkıntın var galiba
civil_eng06, 3 saat önce

gelecek ay 0,87 çıkarırlar. temmuzda düz %15 yaparlar bir ihtimal.


debug
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2025 10:27

Kiraz 400TL ..... çoluğunuza çocuğunuza girsin inşallah.. Şu iktidar değiştiğinde bunları yargılamayanlar da vatan hainidir net!


Balik776
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:30

Sandımkı günlük enflasyonu açıkladılar .. Aylık açıklamış adamlar. Adam dedim


Mavi.Ufuklar
Şef
03 Haziran 2025 10:41

Belli ki Temmuz ayındaki zam oranı çok önceden belirlenmiş, %15 zam verecekler. Ona göre de enflasyon açıklıyorlar. Son 1 ayda kira ve ev fiyatları min %20 arttı. %1,53 enflasyon akıl karı değil. TÜİK'in sipariş ile enflasyon açıklıyor.


impostor
Şube Müdürü
03 Haziran 2025 10:47

Böyle olacağı belliydi bı dünya doğalgaz petrol bulundu geçen ay. Ben eksi çıkar diye bekliyordum ama Haziran'da eksi çıkacak belli


Mavi.Ufuklar
Şef
03 Haziran 2025 10:57

kardeş sen neyin kafasını yaşıyorsun. Umarım ironi yapıyorsundur. Yoksa, pırıl pırıl kafan var senin.

impostor, 2 saat önce

Böyle olacağı belliydi bı dünya doğalgaz petrol bulundu geçen ay. Ben eksi çıkar diye bekliyordum ama Haziran'da eksi çıkacak belli


iras
Genel Müdür
03 Haziran 2025 11:03

Erik ucuzlamadan sezonu bitti kaysı keza öyle kiraz da şeftali de aynısı olacak kardeşim alabileceğin fiyata düşmeden bitecek ürün ler.salatalıkla patlıcan harici düşen bir şey yok

debug, 2 saat önce

Kiraz 400TL ..... çoluğunuza çocuğunuza girsin inşallah.. Şu iktidar değiştiğinde bunları yargılamayanlar da vatan hainidir net!


Mavi.Ufuklar
Şef
03 Haziran 2025 11:05

Memurun ırzına geçtiler, biz burada kiraz, şeftali patlıcan salatalık konuşuyoruz. Helal olsun, hak ediyoruz, sizin gibiler yüzünden hak ediyoruz.


fatpın
Şef
03 Haziran 2025 11:10

bundan sonra kimse başlık falan açmasın bu ülkede bu ay gıda eksi çıkıyosa enflasyon 2 nin altında çıkıyosa diycek bişey yok allah aşkına bız nerde yaşıyoruz nerden alışveriş yapıyoruz yaz neyvelerı 200 tl den aşğıya olan yok artık soylencek hıcbısey kalmadı


meeemurrbeyy
Memur
03 Haziran 2025 11:12

Kimse ağlamasın bu senaryonun sorumlusu memursen değil ona üye olan y? mesai arkadaşlarımız isterlerse daha ağır konuşurum mahkemede hesabımı da veririm


hsynkrt33
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:14
nokta.
meeemurrbeyy, 1 saat önce

Kimse ağlamasın bu senaryonun sorumlusu memursen değil ona üye olan y? mesai arkadaşlarımız isterlerse daha ağır konuşurum mahkemede hesabımı da veririm


Balik776
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:21

Merak ettiğim birşey var enflasyonu açıklarken nasıl bir kahkaha ortamı oluyor o ortamda bulunmayı çok isterdim.


slm08
Genel Müdür
03 Haziran 2025 11:26

kira artış oranı %45 olmuş, maaşa gelecek zam ortalama 7 bin, kiraya gelecek zamda aynı şekilde, cebime giren zam ev sahibine gidecek benlik değişen bişey yok taaki ocak zammına kadar bu sürede yaşayacağım alım gücü düşüklüğü de cabası bu işin sonu nereye kadar böyle gidecek toparlanıp köyümüze gidelim en azından baba evinde derme çatma yaşarım memurun büüykşehirde ne işi var hele bi de kiracıysa


Atmaca9
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:27
gerçekden yazıklar olsun bir şey demiyorum
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