Aylık 1.53

adamlar özür dilerim adam dedim sen affet Allahım, göstere göstere dalga geçiyorlar nasıl olsa bizim kölemiz olan bir kitle var onlar inanır inandırır ikide dua ettik mi oylar bizim nasılsa deyip at koşturuyor istedikleri gibi yazık rakamları açıklarken insan da utanma olur ama nerdeee

adamlar özür dilerim adam dedim sen affet Allahım, göstere göstere dalga geçiyorlar nasıl olsa bizim kölemiz olan bir kitle var onlar inanır inandırır ikide dua ettik mi oylar bizim nasılsa deyip at koşturuyor istedikleri gibi yazık rakamları açıklarken insan da utanma olur ama nerdeee