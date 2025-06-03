Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 10:14
Mayıs enflasyonu

Mayıs enflasyonu 1.53 çıktı tüik alın o oranı müsait bir yerinize anladınız siz onu


ebola_31
Şef
03 Haziran 2025 10:15
Çok şükür eksi çıkarmadılar.

ColmanınBandanası
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:15
komik rakamlar %15 e tamamlarlar işte Haziran ile beraber

esinguler0684
Şef
03 Haziran 2025 10:21

Çalmışlar yine. Memur Emekli İşçi nin hakkını iyi yedi utanmazlar


Umut1903
Memur
03 Haziran 2025 10:21

Bunlar 15 bile buldurmaz bu ay 1.53 önümüzdeki ay 1 in altına düşer bunların tuike göre ancak marketlerdeki ve kiradaki enflasyon yüzde 60 bunların ki yüzde 34 sen onu geç şimşek efendi

ColmanınBandanası, 2 saat önce
komik rakamlar %15 e tamamlarlar işte Haziran ile beraber

ugursen29
03 Haziran 2025 10:28

şükür ekonomisine geçtik hamdolsun erik 200 kiraz 300 afiyet olsun.


Sbz1dftd
Şube Müdürü
03 Haziran 2025 10:31
toplu sözleşme zammını beklenti enflasyonuna göre yüzde 5 verdiler eee beklenti tutmadı ne olacak

zorta
Memur
03 Haziran 2025 10:37

hak ettiğini alırsın


gulyabani.10
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:40
15-16 arası birşey zam belli oldu hayırlı olsun

entropimen
Şef
03 Haziran 2025 10:42
totalde temmuzda yüzde kaç olur

reddblackk
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:51
15
entropimen, 2 saat önce
totalde temmuzda yüzde kaç olur

Alp340626
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:22
çöpçü ünun bile 71 bin TL yi beğenmediği yerde hala sukurculer var mı aramizda

dadaş 2520
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:23

Yıllardır ülkeyi yönetme şekli..


KingİsBorn
Aday Memur
03 Haziran 2025 11:57
15 bile görmesi çok zor
gulyabani.10, 2 saat önce
15-16 arası birşey zam belli oldu hayırlı olsun

Dnipro06
Aday Memur
03 Haziran 2025 12:07
herhes hak ettiği gibi yönetilir.

gulyabani.10
Aday Memur
03 Haziran 2025 12:22
1 bile çıksa 15 zaten
KingİsBorn, 40 dk. önce
15 bile görmesi çok zor
Toplam 15 mesaj

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