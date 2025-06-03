Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 10:21
3 temmuz tuik enflasyon açıklaması

Ben diyorum ki -14.02 açıklasınlar böyle ucuz oyunlara gerek yok enflasyon farkını vermesinler. Yansın ortalık yeri zaten kurumu sorgulayanda yok. İstanbul enflasyonu açıklaması ile bu kadar tutarsız bir ay asla olmadı insanların yakasını bırakın.


egop0
Memur
03 Haziran 2025 10:31

Asıl skandal olan ve rakamların sahte olduğu şu açıklamalarında kendini gösteriyor : TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,71 azaldı


dramati-kPCs
Şube Müdürü
03 Haziran 2025 11:49

Tepki gelmeyececğini bilseler -100 bile çıkartır bu dava arkadaşlarımız. Ama işte tepki gelir...


Tacinardi
Aday Memur
03 Haziran 2025 12:27

La kola alkol vb hepsi arttı

egop0, 2 saat önce

Asıl skandal olan ve rakamların sahte olduğu şu açıklamalarında kendini gösteriyor : TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,71 azaldı

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