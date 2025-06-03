Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 10:45
TUİK!

Ey TUİK! Açıkladığın rakamlar çok komik

Bu rakamlarla memurların bir ayı geçiyor hep kaotik!

Bakkal, kasap, manav, ev sahibi bakıyor bize artık dik dik!

Gör bak ettin sen memuru bitik!

***************

Açıklaman gereken gerçek enflasyon rakamı yüzde on!

Sen bu rakamlara katıyorsun pinpon!

Sana güvenim kalmadı artık bu son!

Alamaz olduk artık üstümüze başımıza esbap don!

*******************


Balik776
Aday Memur
03 Haziran 2025 10:47

Yüzde 0 açıklayın lan. Kimden korkuyorsunuz! Kim size birşey diyebilir.. Kim size karışabilir ?


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2025 10:53

burda 17-18 olur diyenler

çok küçük kesim de olsa seyyanen gelir mi diyenler var mı

onlar bu kadar saf oldukça memurun gözü her zaman parmaklanır.

müstehak bunlar bize

haziranda da eksi enflasyon bekliyorum .


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2025 10:59

Başkanım suç sende! Toplu sözleşmede hiç alamadın %50 zam, hep üç buçuk, iki buçuk aldın zamları! Bizi TUİK in insafına bıraktın!

üçbuçukali, 2 saat önce

burda 17-18 olur diyenler

çok küçük kesim de olsa seyyanen gelir mi diyenler var mı

onlar bu kadar saf oldukça memurun gözü her zaman parmaklanır.

müstehak bunlar bize

haziranda da eksi enflasyon bekliyorum .


mendoa84
Daire Başkanı
03 Haziran 2025 11:05

Liyakat olmayan toplumlara müstehaktır..

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