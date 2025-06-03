Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 10:55
Ey TÜİK
Haziran ayı için 0 demezsen alınırız. Korkmayın. Biz alıştık

mendoa84
Daire Başkanı
03 Haziran 2025 11:02

Liyakat olmayan toplumlara müstehaktır..

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