Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Haziran 2025 11:05
Sağlık Mazereti Red Gerekçesi
Gönderdiğim dilekçe red edilmiş. gerekçe ise 4 yılı doldurmam gerektiği ve sağlık raporunun eğitim araştırma olması gerektiği yazıyor. böyle bir saçmalık var mı ? Sağlık Mazereti Tayini için Fiili 3 yıl şartı yok muydu ? heryerde bangır bangır 3 yıl yazıyor. ayrıca babamın engeli %96 ve Süresiz Tam bağımlı engelli ibareside mevcut. bunlar ne yapmaya çalışıyor. bana yardım edermisiniz. 3,5 yıldır çalışıyorum ve kadroluyum.

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıPolis-Hemşire Eş DurumuHaziran İller Arası AtamaSağlık Mazeret TayiniBilgisi olan var mı? (Haziran Ayı İller Arası Tayin)Çakılı Kadroda Sağlık Mazereti TayiniKurumlar Arası Tayinİller Arası TayinBoşanma Bildirimi Zorunlu mu?Askerlik Hizmet Puanı

Sözlük

kalbine gömmek 3 Deprem 2 Memurun namaz sorunsalı 1 herkesin sevdiği senin sevmediğin şeyler 10 Yunus Emre'ce 4 iş yerinde dedikodu 1 İyi hissettiren olumlama cümleleri 4 şu an çalan şarkı 4 sözlükte çok puan kazanma hırsı 9 ben eleştiririm ama kimse beni eleştirmesin 4

Son Haberler

Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi YapacakCezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacakCevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda 20'li Rakamları GörebilirVali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyorMayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Editörün Seçimi

2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi