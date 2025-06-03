Sağlık Mazereti Red Gerekçesi

Gönderdiğim dilekçe red edilmiş. gerekçe ise 4 yılı doldurmam gerektiği ve sağlık raporunun eğitim araştırma olması gerektiği yazıyor. böyle bir saçmalık var mı ? Sağlık Mazereti Tayini için Fiili 3 yıl şartı yok muydu ? heryerde bangır bangır 3 yıl yazıyor. ayrıca babamın engeli %96 ve Süresiz Tam bağımlı engelli ibareside mevcut. bunlar ne yapmaya çalışıyor. bana yardım edermisiniz. 3,5 yıldır çalışıyorum ve kadroluyum.

Gönderdiğim dilekçe red edilmiş. gerekçe ise 4 yılı doldurmam gerektiği ve sağlık raporunun eğitim araştırma olması gerektiği yazıyor. böyle bir saçmalık var mı ? Sağlık Mazereti Tayini için Fiili 3 yıl şartı yok muydu ? heryerde bangır bangır 3 yıl yazıyor. ayrıca babamın engeli %96 ve Süresiz Tam bağımlı engelli ibareside mevcut. bunlar ne yapmaya çalışıyor. bana yardım edermisiniz. 3,5 yıldır çalışıyorum ve kadroluyum.