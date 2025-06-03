Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Haziran 2025 11:29
İBB Naklen Atama- Yardım

Arkadaşlar merhabalar. Başkan bir belediyede memur olarak çalışıyorum. İstanbula nakil olmak için çeşitli belediyelere dilekçe verdim ve İBB den olumlu dönüş aldım. Muvaffakname yazıldı ve cevap verildi ama 10 aydır atama yazısı yazılmadı. Birçok kişi ile görüştüm defalarca dilekçe verdim ama bir şekilde sonuclandiramadim. İBB nin içinde bulunduğu durum illaki etkilemiştir ama 10 ay oldu ve sonuçta işleyiş devam ediyor. Aciliyetim olduğunu defalarca ilettim ama sonuç alamıyorum. Ne yapabilirim ? Kiminle görüşebilirim veya yardımcı olacak birileri var mıdır?

Teşekkür ediyorum şimdiden.

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