Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 11:51
İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmedi

Memura 47bin lirayı reva görenler yazıklar olsun. Şimşek çıkmış daha enflasyon düşüyor diyor.

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