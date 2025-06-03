Bu daha iyi günler

Herkes Haziran oranını, 1.42 yapıp 15'e tamamlarlar, diye düşünüyor ama 0.42 deyip 14'e tamamlayacaklar. Reis-i Cumhur da 1 de benden deyip 15'e tamamlar. Memuru her şey müstehak

Herkes Haziran oranını, 1.42 yapıp 15'e tamamlarlar, diye düşünüyor ama 0.42 deyip 14'e tamamlayacaklar. Reis-i Cumhur da 1 de benden deyip 15'e tamamlar. Memuru her şey müstehak