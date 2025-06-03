Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 13:10
TÜİK yalanı
memur kac alıyor ortalama 45 bin. 16 bini seyyanen aldı çıkaralım= 29 bin sonuç: tuike göre memur maaşı 29 bin olmalıydı. 15 bini kiraya gidiyor. kalan 14 binle de yaşa. tuike kayyum şart.

CakirBey0
Aday Memur
03 Haziran 2025 13:11
Ebu Cehil bu Tüik sorumlularından daha az azap çeker
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