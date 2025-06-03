Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 13:44
Engelli Öğretmen Proje Okulu

Arkadaşlar %44 engelli öğretmenim. Okuluma tayinim çıktığında okulum proje okulu değildi. Sonradan proje okulu oldu. Bu sene görev süresi doldu tercih yapacaksın deniyor sonrası için. Ya da yeni müdür geldiğinde seni il içinde istedikleri yere görevlendirebilirler deniyor.

Buna hakları var mı çünkü; "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca engelli öğretmenlerin resen atama kurallarına tabi tutulamayacakları, öğretmenin görev yaptığı okuldan alınıp, il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesine alınmayacağı ve Engelli öğretmenlerin engellilik durumu devam ettiği sürece kendi istekleri dışında yerlerinin değiştirilemeyeceği" yazıyor. Yorumlarınız neler arkadaşlar?

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