Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2025 14:42
Mazeret izni hakkında

selam arkadaşlar tayin işlemi yapmak istediğimde mazeret izni yapabilirsiniz diye uyarı veriyor. bu mazeret iznini her zaman mı yapabiliyorum yoksa havuz tayini süreleri içerisinde mi yapabilirim ?

şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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