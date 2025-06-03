Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 14:44
sıralaması değişen var mı

Merhaba arkadaşlar

il içi sıralama tablosu birkaç saatte bir güncelleniyor.

Sıralama açıklandıktan sonra sıralaması değişen var mı? Anladığım kadarıyla sırayı iptal eden olursa sıralama değişecek.

Bir de il dışı ve mazeretin dışında sıranın gelme ihtimali var mı?


kümbet282
Aday Memur
03 Haziran 2025 14:52

Sıradan


ömer42
Genel Müdür
03 Haziran 2025 14:55

İlk defa müdür ve müdür yardımcısı atamaları var hocam. Atama tarihi ne zaman bilmiyorum ama ilişik kesme 11 Temmuz. Bu bir. İkincisi haziran ve temmuz maaşlarından sonra emekli olacak öğretmenler var. Bu durum da sırayı ekileyecek. Ölüm, mahkumiyet gibi olumsuz durumların da sıraya etkisi var.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Tatilin gelmesini istemiyorumSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarKurban bayramı tatili uzar mı?Sınavlarda erken bitiren öğrenciyi sınıftan çıkarabilir miyiz?İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?İl içi yer değiştirme İptal talebi.2025 iL Dışı Atama Sonuçları..Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?

Sözlük

puslucu hareket engellenemez 2 crops35 3 sesini duymak istedim 2 kurban bayramı 1 bir günlüğüne karşı cins olmak 5 aşk 3 3 haziran 63 8 Konum atarsan bulurum seni 6 gördüğüme sevindim 1 türk kızlarının paraya önem vermemesi 2

Son Haberler

AFAD: Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana GeldiYKS'ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurduHacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyorÇoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınmak istenen okullar için son başvuru 5 HaziranBakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Editörün Seçimi

2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi