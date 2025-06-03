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Editörler : Lanet


03 Haziran 2025 15:33
Eryaman Kreş Tavsiyesi

Arkadaşlar merhaba. Odtülüler Kids ve Küçük Şeyler arasında kaldım. Odtülülerde binanın yeniliği, çok dilli eğitim ve tam gün olması cezbediyor ama Küçük Şeyler Prof. Dr. Üstün Dökmen'e ait olduğu için acaba çok iyi bir eğitim sistemi mi vardır diye de aklım kalıyor ikisini de çok öven olmuş Eryaman?da kreş arayışımda fikir verirseniz sevinirim.

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