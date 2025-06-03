Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Haziran 2025 16:06
Yıllık izin cumartesi pazarda sayıldı

İzmir şehir hastanesinde tıbbi sekreterin bugün yıllık izin yazdırdım

10 Haziran'dan başlayıp 20 Haziran'da sona erecek şekilde.

Çalışan bayan 14-15 haziranında sayıldığını izinden 11 gün düşüldüğünü söyledi. Cumartesi pazar zaten izin hakkımız değil mi neden böyle??


Burak Eker67
Daire Başkanı
03 Haziran 2025 16:19

Memurlarda cumartesi pazar sayılır işçilerde sadece cumartesi sayılır malesef


since2024
Aday Memur
03 Haziran 2025 16:44
4+5 yazdırabilirdiniz aslında

E.Kayı Han
Editor
03 Haziran 2025 16:57

O şekilde kabul etmiyorlar.

since2024, 34 dk. önce
4+5 yazdırabilirdiniz aslında

since2024
Aday Memur
03 Haziran 2025 17:03
bazı yerlerde kabul ediyorlar
E.Kayı Han, 21 dk. önce

O şekilde kabul etmiyorlar.


abbas.geribas
Aday Memur
03 Haziran 2025 17:12
Kardeş, memur olduğun için böyle. İşçi olsaydın kraldın
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