Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Haziran 2025 16:41
4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Tesislerden Yararlanabilir Mi?

Merhaba,

4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Tesislerden Yararlanabilir Mi? Yeni atandım ve araştırma yaparken bu konu hakkında internette açıklayıcı bir kaynak bulamadım. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?


ekremcan58
Aday Memur
03 Haziran 2025 16:45
yararlanabilirsiniz kurum kimliğiniz varsa
Toplam 1 mesaj

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