Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2025 18:05
125/e/g bölge idare mahkemesi
devreler arkadaşlar ilk derece mahkemesinden göreve iade oldum . yine ilk dereceden YD almıştım fakat bim bozmuştu şimdi kurum yine itiraz etti BİM'e ve aynı komisyon bakacak etik değil aslında sizce bozarlar mı

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