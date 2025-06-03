125/e/g bölge idare mahkemesi

devreler arkadaşlar ilk derece mahkemesinden göreve iade oldum . yine ilk dereceden YD almıştım fakat bim bozmuştu şimdi kurum yine itiraz etti BİM'e ve aynı komisyon bakacak etik değil aslında sizce bozarlar mı

devreler arkadaşlar ilk derece mahkemesinden göreve iade oldum . yine ilk dereceden YD almıştım fakat bim bozmuştu şimdi kurum yine itiraz etti BİM'e ve aynı komisyon bakacak etik değil aslında sizce bozarlar mı