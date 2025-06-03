Doğudan Batıya dönmesi

arkadaşlar merhabalar doğu bir iline tayin olduk diyelim ancak ilişki kesmedim gitmedim daha sonrasında o il şarktan kaldı ve gittim başlama yaptım şark görevi olarak mı başlama yapmış olurum yoksa batı olarak mı bilgisi olan var mı

arkadaşlar merhabalar doğu bir iline tayin olduk diyelim ancak ilişki kesmedim gitmedim daha sonrasında o il şarktan kaldı ve gittim başlama yaptım şark görevi olarak mı başlama yapmış olurum yoksa batı olarak mı bilgisi olan var mı