Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 18:35
Doğudan Batıya dönmesi
arkadaşlar merhabalar doğu bir iline tayin olduk diyelim ancak ilişki kesmedim gitmedim daha sonrasında o il şarktan kaldı ve gittim başlama yaptım şark görevi olarak mı başlama yapmış olurum yoksa batı olarak mı bilgisi olan var mı

Weareclean
Aday Memur
03 Haziran 2025 18:46

Başlama yapman önemli başlama yaptiginda batı ise batı olarak çalışırsın doğu sayilmaz

Toplam 1 mesaj

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