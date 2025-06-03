Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 18:54
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE MÜDÜR YRD. HAKKINDA

Hocalarım, halk eğitim merkezlerinde müdür yardımcılığı zor mudur? Normal okullardaki müdür yardımcılığı ile kıyaslandığında hangisi daha zor ya da kolaydır? Tecrübeli hocalarımdan ya da fikir sahibi hocalarımdan bilgi alabilir miyim?


kümbet282
Aday Memur
03 Haziran 2025 19:01

Hepsi zor

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