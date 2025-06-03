Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 19:13
Gih hemşire

Değerli arkadaşlar mrb...

Gih memuru olarak 1 senedir x ilinde görev yapmaktayım.... Eşim kadrolu hemşire tayin istediği zaman bende ona tabi olup gidebilir miyim...biz de kim kime tabi... Başından geçen var ise yorum yaparsa sevinirim...

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