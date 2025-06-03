Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Haziran 2025 19:32
Üniversitede özel güvenlik maaşı

Üniversitelerde görev yapan özel güvenliklerin maaşı ne oluyor bilenler yardımcı olabilir mi

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