Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 19:38
Artık kimse enflasyon muhabbeti yapmasın
TÜİK varken sizin hissettiğiniz enflasyonun ya da enagın ya da itonun hiçbir önemi yok beyler. malesef artık bu gerçeği hazmedin.

iras
Genel Müdür
03 Haziran 2025 19:54

TÜİK lik bur durum yok ki.Akp nin isteği bu yönde.akp bile değil hatta direkt başkan Erdoğan .4-5 sene önce talimatı enflasyon açıklanmaya başladığın da 2 aya bir TÜİK başkanı görevden alındı . mahkeme verileri açıkla diyor devlet dairesi yok açıklamam diyor.Hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyorlarda bu bildiğin sirk . Vatandaşı salak yerine koyuyorlar en azından bir kısmını bir kısmı gerçekten salak çünkü.Yaşadığın ekonomik iyileşmeyi hissetmezmi insan .Dolar olarak baya artmış gözüküyor amma piyasa fiyatları sanki dolar 70 TL gibi hayat yaşıyoruz


Tacinardi
Aday Memur
03 Haziran 2025 21:25

Hep cehape

iras, 2 saat önce

TÜİK lik bur durum yok ki.Akp nin isteği bu yönde.akp bile değil hatta direkt başkan Erdoğan .4-5 sene önce talimatı enflasyon açıklanmaya başladığın da 2 aya bir TÜİK başkanı görevden alındı . mahkeme verileri açıkla diyor devlet dairesi yok açıklamam diyor.Hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyorlarda bu bildiğin sirk . Vatandaşı salak yerine koyuyorlar en azından bir kısmını bir kısmı gerçekten salak çünkü.Yaşadığın ekonomik iyileşmeyi hissetmezmi insan .Dolar olarak baya artmış gözüküyor amma piyasa fiyatları sanki dolar 70 TL gibi hayat yaşıyoruz

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