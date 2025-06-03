Artık kimse enflasyon muhabbeti yapmasın

TÜİK varken sizin hissettiğiniz enflasyonun ya da enagın ya da itonun hiçbir önemi yok beyler. malesef artık bu gerçeği hazmedin.

TÜİK varken sizin hissettiğiniz enflasyonun ya da enagın ya da itonun hiçbir önemi yok beyler. malesef artık bu gerçeği hazmedin.