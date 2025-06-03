Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 19:59
il dışı açıklandı
yerleşen arkadaşlar hayırlı olsun. paylaşalım yerlerimizi

mesud
Memur
03 Haziran 2025 21:13

Mersin'den Bilecik e tayinim çıktı dkab

Toplam 1 mesaj

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