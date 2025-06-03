Banker Bilo

1980 yapımı filmde, adamın biri yağ almak için Nuri Bakkal'a gider. Tenekelerce yağ olmasına rağmen, bakkal sahibi yağ olmadığını söyler. Bilo bu durum karşısında şaşırır ve; 'Yav Nuri Beg, neden yağ yok dedin?' diye sorar. Nuri Bakkal o efsane cümleyi kurur: "Memurdur, fakirdir alamaz." Sendikalara ve onlara üye olanlara duyurulur.

1980 yapımı filmde, adamın biri yağ almak için Nuri Bakkal'a gider. Tenekelerce yağ olmasına rağmen, bakkal sahibi yağ olmadığını söyler. Bilo bu durum karşısında şaşırır ve; 'Yav Nuri Beg, neden yağ yok dedin?' diye sorar. Nuri Bakkal o efsane cümleyi kurur: "Memurdur, fakirdir alamaz." Sendikalara ve onlara üye olanlara duyurulur.