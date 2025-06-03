Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2025 20:14
Banker Bilo
1980 yapımı filmde, adamın biri yağ almak için Nuri Bakkal'a gider. Tenekelerce yağ olmasına rağmen, bakkal sahibi yağ olmadığını söyler. Bilo bu durum karşısında şaşırır ve; 'Yav Nuri Beg, neden yağ yok dedin?' diye sorar. Nuri Bakkal o efsane cümleyi kurur: "Memurdur, fakirdir alamaz." Sendikalara ve onlara üye olanlara duyurulur.

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