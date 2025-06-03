Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Haziran 2025 20:38
Özel güvenlik maaşı

Üniversitelerde özel güvenlik maaşları ne kadar oluyor yeni başlayan için bilgi verirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak??2025 İBB ye mülakata girenler nasıldı?İşi yapamıyorum yardımZabıta mı, masa başı mı?Becayiş iş kayseri sivasÜniversite Yapı İşlerinde Teknisyen OlmakDüz memurun ikinci görev kapsamında mühendis olarak görevlendirilmesiEmsal dava arıyorum

Sözlük

seni seviyorum demenin türlü halleri 6 küçük ibo 2 harman 6 Konum atarsan bulurum seni 6 ağrı dağı 1 aşk 2 Kodokuşi 1 puslu ayna edit olmalı 2 gözlerini kaçırmak 2 gözlüğün yerini bulamamak 1

Son Haberler

Ters yöne girip kadın şoföre hakaret etti, ehliyetsiz çıktıİstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında 30 şüpheliye tutuklama talebiNuman Kurtulmuş yeniden TBMM BaşkanıBolu'da Kurban Bayramı'nda ağır taşıtların geçişine izin yokBüyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'e tutuklama talebi

Editörün Seçimi

2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi