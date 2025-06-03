Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Haziran 2025 20:39
İller Arası Sonrası Tekrar İller Arası

Arkadaşlar illerarası tayinler yerleşip geldim 2023 haziran dönemi. Daha önceki kılavuzların hepsinde 1 yılı kapatmış yani benim durumumda 2025 ocak döneminde isteyebilmem gerekirdir. Ama 2025 ocaktaki kılavuzda 2023 haziran dönemindekiler tercihe kapatılmıştır. Bu kural yeni mi geldi.

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