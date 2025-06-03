Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 21:47
Silahımı kaybettim ceza ne alirim

Bugün izne ayrıldım da arabamla gelirken benimle beraber gelen arkadaşım valizimi yanlışlıkla indirmiş ve valiz arabanın dışında kalmış valizimin içinde silahım vardı kameralardan baktı arkadaşlar başka şahıs valizi alıp götürüyor ben yarın müracaat edecegim arkadaşlar bakıyor şahsa müracaat edersem konu böyle böyle oldu diye acaba ne ceza alırım süreç nasıl işler yardımlariniz için teşekkür ederim


atmaca67
Memur
03 Haziran 2025 22:54

bu durumu en yakin polis merkezine bildirmelisin calindigi anlasilsin

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