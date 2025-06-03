Silahımı kaybettim, ne ceza alırım

Bugün izne ayrıldım da arabamla gelirken benimle beraber gelen arkadaşım valizimi yanlışlıkla indirmiş ve valiz arabanın dışında kalmış valizimin içinde silahım vardı kameralardan baktı arkadaşlar başka şahıs valizi alıp götürüyor ben yarın müracaat edecegim arkadaşlar bakıyor şahsa müracaat edersem konu böyle böyle oldu diye acaba ne ceza alırım süreç nasıl işler yardımlariniz için teşekkür ederim
Bugün izne ayrıldım da arabamla gelirken benimle beraber gelen arkadaşım valizimi yanlışlıkla indirmiş ve valiz arabanın dışında kalmış valizimin içinde silahım vardı kameralardan baktı arkadaşlar başka şahıs valizi alıp götürüyor ben yarın müracaat edecegim arkadaşlar bakıyor şahsa müracaat edersem konu böyle böyle oldu diye acaba ne ceza alırım süreç nasıl işler yardımlariniz için teşekkür ederim