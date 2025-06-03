Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 21:47
Silahımı kaybettim, ne ceza alırım

Bugün izne ayrıldım da arabamla gelirken benimle beraber gelen arkadaşım valizimi yanlışlıkla indirmiş ve valiz arabanın dışında kalmış valizimin içinde silahım vardı kameralardan baktı arkadaşlar başka şahıs valizi alıp götürüyor ben yarın müracaat edecegim arkadaşlar bakıyor şahsa müracaat edersem konu böyle böyle oldu diye acaba ne ceza alırım süreç nasıl işler yardımlariniz için teşekkür ederim


atmaca67
Memur
03 Haziran 2025 22:54

bu durumu en yakin polis merkezine bildirmelisin calindigi anlasilsin


HALİL6300
Şef
03 Haziran 2025 23:28

Bildirdim kardeş zaten bakıyorlar da ceza ne olur onu soruyorum


mk023
03 Haziran 2025 23:45
4 ay kıdem

gulyabani.10
Aday Memur
04 Haziran 2025 00:13
kaybetmemişsin çalınmış ceza almassın

xLmx
Şef
04 Haziran 2025 01:45
kameralarla sabit çalındığı ceza almazsin

Aspirin46
Aday Memur
04 Haziran 2025 03:06

Calinmamis ihmal sonucu olay gerçekleşmiş 24 ay kıdem tenzili

gulyabani.10, 11 saat önce
kaybetmemişsin çalınmış ceza almassın
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