Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 21:53
Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersi

Arkadaşlar bildiğiniz üzere sınıf ve anaokulu öğretmeni müdür, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ders bütünlüğü nedeniyle derse girmekten muaflar. Branş müdür, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının girmekle yükümlü oldukları haftalık 6 saat ders toplu sözleşmelerle uzun süredir müdür ve müdür başyardımcıları için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla müdür başyardımcılığı kaldırıldığına göre onlara tanınan bu hakkın branş müdür yardımcılarına tanınmasında 1 Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sendikalar bastırıp bu hakkı almalılar. Uzun zamandır bu konuda çifte standarda maruz kalmış branş müdür yardımcılarına bunu borçlu olduklarını düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda bir gelişme olur mu?

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