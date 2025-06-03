Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2025 22:00
Doçentlik Başvurusnda Doktora Öncesi Akademik Çalışmalar hk.

Hocalarım merhaba,

Doçentlik başvurusunda, doktora öncesi döneme ait çalışmaların 100 üzerinden 10 puan ile değerlendirildiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, lisansüstü eğitim sürecimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz akademik çıktılardan (bildiriler, kitap bölümleri, dahil olduğumuz yayınlar vb.) hangilerini puanlamaya dahil etmek istiyorsak, yalnızca bu çalışmaları mı sisteme tam metin olarak yüklemeliyiz?

Diğer çalışmaların herhangi bir etkisi olmayacaksa, bu tür çalışmaları sisteme yüklememize gerek var mı? Yoksa süreç şu şekilde mi işlemektedir: 10 puanlık kontenjan kapsamında değerlendirilmesini talep ettiğimiz çalışmaları tam metin olarak sisteme yükleyip, diğer akademik faaliyetleri yalnızca beyanname kısmında başlık düzeyinde belirtmemiz yeterli midir?

Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla.


hidalgo54
Şef
03 Haziran 2025 22:07
Merhaba, puanlanmasını istediğiniz yayınlarınızı beyanname kısmına koymalısınız. Diğerlerini de sadece özgeçmişe eklemeniz yeterlidir. Ama tüm yayınlar sistemde olmak zorundadır.

travisdurden
Aday Memur
03 Haziran 2025 22:15

Yani hocam sormak istediğim özetle şu; şuanda lisansüstü öğrenciyim. Anlayacağınız hocalara bağlıyım. Birlikte bir şey yazarken hocalar bana sormadan değişiklikler yapıyor ve bazen bu hoşuma gitmiyor(Örneğin Türkçe olarak yazdığımız bir kitap bölümünü hoca ingilizceye çevirmiş ve çeviri hatalarıyla dolu ve bu moralimi çok bozuyor). Sizin deyişinizden anladığım gelecekte Doçentliğe başvurduğum 10 puanlık kısmı sağlayacak şekilde sadece beğendiğim yayınların tam metinin koyabilirim. Diğerlerini sadece başlık olarak özgeçmişte kullanabilirim yani bundan bir problem olmaz anladığım kadarıyla. Kimse çıkıp ta özgeçmişteki ilk isim hoca olan yayın veya kitap bölümünün tam metinini bana sormaz herhalde

hidalgo54, 1 saat önce
Merhaba, puanlanmasını istediğiniz yayınlarınızı beyanname kısmına koymalısınız. Diğerlerini de sadece özgeçmişe eklemeniz yeterlidir. Ama tüm yayınlar sistemde olmak zorundadır.

travisdurden
Aday Memur
03 Haziran 2025 22:17

Yani burada Tüm yayınlar sistemde olmak zorunda demişsiniz. Özgeçmiş kısmında başlık, yazarlar, yayınlandığı yer gibi bilgilerle olmak zorunda mı yoksa tam metin olarak mı sistemde yüklenmek zorunda

hidalgo54, 1 saat önce
Merhaba, puanlanmasını istediğiniz yayınlarınızı beyanname kısmına koymalısınız. Diğerlerini de sadece özgeçmişe eklemeniz yeterlidir. Ama tüm yayınlar sistemde olmak zorundadır.
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