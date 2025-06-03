Doçentlik Başvurusnda Doktora Öncesi Akademik Çalışmalar hk.

Yani hocam sormak istediğim özetle şu; şuanda lisansüstü öğrenciyim. Anlayacağınız hocalara bağlıyım. Birlikte bir şey yazarken hocalar bana sormadan değişiklikler yapıyor ve bazen bu hoşuma gitmiyor(Örneğin Türkçe olarak yazdığımız bir kitap bölümünü hoca ingilizceye çevirmiş ve çeviri hatalarıyla dolu ve bu moralimi çok bozuyor). Sizin deyişinizden anladığım gelecekte Doçentliğe başvurduğum 10 puanlık kısmı sağlayacak şekilde sadece beğendiğim yayınların tam metinin koyabilirim. Diğerlerini sadece başlık olarak özgeçmişte kullanabilirim yani bundan bir problem olmaz anladığım kadarıyla. Kimse çıkıp ta özgeçmişteki ilk isim hoca olan yayın veya kitap bölümünün tam metinini bana sormaz herhalde