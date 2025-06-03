MEB il içi aile birligi

merhaba arkadaşlar internette cevap bulamadık bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. ben 4 yıllık kadrolu öğretmenim. eşim ise adalet bakanlığı personeli kadrolu. aynı il farklı ilcelerdeyiz. aile birliği için zamani geldiğinde başvuruda bulunacağım. aile birliği başvurusunda eşin çalıştığı ilçeyimi yazabiliyorum sadece yoksa tüm il içindeki tüm okulları tercih edebiliyor muyum. veya eşin ikametgahinami bakiyolar

merhaba arkadaşlar internette cevap bulamadık bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. ben 4 yıllık kadrolu öğretmenim. eşim ise adalet bakanlığı personeli kadrolu. aynı il farklı ilcelerdeyiz. aile birliği için zamani geldiğinde başvuruda bulunacağım. aile birliği başvurusunda eşin çalıştığı ilçeyimi yazabiliyorum sadece yoksa tüm il içindeki tüm okulları tercih edebiliyor muyum. veya eşin ikametgahinami bakiyolar