Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 22:12
MEB il içi aile birligi
merhaba arkadaşlar internette cevap bulamadık bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. ben 4 yıllık kadrolu öğretmenim. eşim ise adalet bakanlığı personeli kadrolu. aynı il farklı ilcelerdeyiz. aile birliği için zamani geldiğinde başvuruda bulunacağım. aile birliği başvurusunda eşin çalıştığı ilçeyimi yazabiliyorum sadece yoksa tüm il içindeki tüm okulları tercih edebiliyor muyum. veya eşin ikametgahinami bakiyolar

bahçesaray
Şef
03 Haziran 2025 22:14
il içinde eşinizin çalıştığı yer il dışından başvuru ise, il in tamamı ( 2024 özür grubu kılavuzuna bakınız )

aveos
03 Haziran 2025 22:15
eşimin bağlı bulunduğu kurumun bağlı bulunduğu ilçeleri yazabiliyorum o halde
bahçesaray, 1 saat önce
il içinde eşinizin çalıştığı yer il dışından başvuru ise, il in tamamı ( 2024 özür grubu kılavuzuna bakınız )

bahçesaray
Şef
03 Haziran 2025 22:43
aynen
aveos, 1 saat önce
eşimin bağlı bulunduğu kurumun bağlı bulunduğu ilçeleri yazabiliyorum o halde
Toplam 3 mesaj

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