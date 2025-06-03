Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 22:52
İl dışı iptal edilsin

İl dışı nasıl iptal edilir


korkuyu_beklerken
Şef
03 Haziran 2025 22:59

şimdi şöyle yapıyoruz: en baştan hiç tercih yapmıyoruz. illa yapacaksak gitmek istemediğimiz yeri yazmıyoruz.

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