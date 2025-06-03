Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2025 22:52
İl dışı nasıl iptal edilir?

İl dışı nasıl iptal edilir


korkuyu_beklerken
Şef
03 Haziran 2025 22:59

şimdi şöyle yapıyoruz: en baştan hiç tercih yapmıyoruz. illa yapacaksak gitmek istemediğimiz yeri yazmıyoruz.


el elif
Aday Memur
04 Haziran 2025 13:56
senin gibi iptalciler yüzünden oraya gidecek adam gidemiyor.bekle ki ikinci yapılsın..

ebuducane
Daire Başkanı
04 Haziran 2025 16:27
il içi ve il dışı isteyenler yerlerine bir başkasının gelmemesi koşuluyla atamalarını iptal ettirebilecekler.

kümbet282
Kapalı
04 Haziran 2025 17:22

Mazeret yoksa

ebuducane, 6 saat önce
il içi ve il dışı isteyenler yerlerine bir başkasının gelmemesi koşuluyla atamalarını iptal ettirebilecekler.

ebuducane
Daire Başkanı
04 Haziran 2025 22:11
Mazeret yoksa neden iptal ettirmeye çalışsın ? ev tutamaz ? kiralayamaz ?
kümbet282, 5 saat önce

Mazeret yoksa

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