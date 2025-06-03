Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 23:22
Eş durumu ataması yardım

Arkadaşlar 2026 yılında 1.şark hizmetimi bitireceğim, 2025 yılında resmi nikah yapacağım, eşim özel sektörde kendisine ait iş yeri var,360 gün sigorta süresi mevcut, şark dönüşü eşimin bulunduğu ile eş durumu ataması ile gidebilir miyim? Çevremdeki meslektaşlarımın bir kısmı gidebilirsin diyor bir kısmı gidemezsin diyor yardımcı olursanız sevinirim(gideceğim il eşimin veya benim memleketim değil)


onnnur
Aday Memur
04 Haziran 2025 00:08
memur atama yönetmeliğine göre gidebilirsin ama emniyet hir zaman sıkıntılı kararlar verdiği için kesin bişey demek imkansız. Gerekli evrakları zamanı gelince gönderirsin eğer olumsuz olursa o zaman mahkeme yolunu tutarsın
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