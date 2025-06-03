Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2025 23:22
Özel sektör eş durumu ataması

Arkadaşlar 2026 yılında 1.şark hizmetimi bitireceğim, 2025 yılında resmi nikah yapacağım, eşim özel sektörde kendisine ait iş yeri var,360 gün sigorta süresi mevcut, şark dönüşü eşimin bulunduğu ile eş durumu ataması ile gidebilir miyim? Çevremdeki meslektaşlarımın bir kısmı gidebilirsin diyor bir kısmı gidemezsin diyor yardımcı olursanız sevinirim(gideceğim il eşimin veya benim memleketim değil)


onnnur
Aday Memur
04 Haziran 2025 00:08
memur atama yönetmeliğine göre gidebilirsin ama emniyet hir zaman sıkıntılı kararlar verdiği için kesin bişey demek imkansız. Gerekli evrakları zamanı gelince gönderirsin eğer olumsuz olursa o zaman mahkeme yolunu tutarsın
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuPolis /sağlıkçı eş durumu ataması2025 yılı istihdam açıklayan illerKurban bayramı ödüllendirmesi2025 Temmuz zammıMayıs enflasyonuİcralık polislerDiyarbakır 2025 atama

Sözlük

papatya gibisin beyaz ve ince 4 ergenlikte her şeyi ben bilirim havasında olanların davranışları 3 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 8 çay alıyım da geleyim 1 iş yerinde dedikodu 1 spor salonunda yaşanan komik olaylar. 1 Zihinsel engelli gençle evlendirilen kızın intihar etmesi 1 harman 6 aşk 1 telefonla konuşurken kendi sesimi duymak 2

Son Haberler

Kurbanlık Seçiminde 'Küpe ve Belge' UyarısıYollarda bayram tatili hareketliliği başladıÇanakkale'de Apartman Yangını: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün BaşlayabilirHalk Katılım Bankası İçin Kuruluş İzni

Editörün Seçimi

TUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran 2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruz