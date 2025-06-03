Özel sektör eş durumu ataması

memur atama yönetmeliğine göre gidebilirsin ama emniyet hir zaman sıkıntılı kararlar verdiği için kesin bişey demek imkansız. Gerekli evrakları zamanı gelince gönderirsin eğer olumsuz olursa o zaman mahkeme yolunu tutarsın

memur atama yönetmeliğine göre gidebilirsin ama emniyet hir zaman sıkıntılı kararlar verdiği için kesin bişey demek imkansız. Gerekli evrakları zamanı gelince gönderirsin eğer olumsuz olursa o zaman mahkeme yolunu tutarsın