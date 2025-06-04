Görev tahsisli lojmanlar

Merhaba, ben 9 yıllık memurum, Çevre bakanlığında çalışıyorum. Sizlere yaşadığımız bir sorun ile ilgili danışmak ve fikirlerinizi almak için yazıyorum. Görev gereği tahsis edilmiş lojmanlarda kalırken, görevden alınma sonrası lojmandan çıkarılma hakkı var mı kurum yönetiminin ve bu tarz konularda hukuki ve yasal itiraz hakkımızı nasıl kullanabiliriz?

Merhaba, ben 9 yıllık memurum, Çevre bakanlığında çalışıyorum. Sizlere yaşadığımız bir sorun ile ilgili danışmak ve fikirlerinizi almak için yazıyorum. Görev gereği tahsis edilmiş lojmanlarda kalırken, görevden alınma sonrası lojmandan çıkarılma hakkı var mı kurum yönetiminin ve bu tarz konularda hukuki ve yasal itiraz hakkımızı nasıl kullanabiliriz?